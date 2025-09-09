Clima en Río Gallegos: cuál es el pronóstico del tiempo para el miércoles 10 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad Río Gallegos, indica que este miércoles 10 de septiembre el cielo estará lluvias aisladas por la mañana y la temperatura rondará los 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 89 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:55 y se pone a las 19:14.
Clima en Río Gallegos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.
A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.