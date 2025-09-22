Clima en Río Gallegos: cuál es el pronóstico del tiempo para el martes 23 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad Río Gallegos, indica que este martes 23 de septiembre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 2 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:25 y se pone a las 19:35.
Clima en Río Gallegos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 9 grados.
A la noche, el clima rondará los 4 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.