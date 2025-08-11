El pronóstico del tiempo para la ciudad Río Gallegos, indica que este martes 12 de agosto el cielo estará lluvias y nevadas por la mañana y la temperatura rondará los 0 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:54 y se pone a las 18:30.

Clima en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 5 grados.

A la noche, el clima rondará los 1 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.