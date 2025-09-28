Clima en Río Gallegos: cuál es el pronóstico del tiempo para el lunes 29 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad Río Gallegos, indica que este lunes 29 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:11 y se pone a las 19:45.
Clima en Río Gallegos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.
A la noche, el clima rondará los 5 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 51 y 59 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.