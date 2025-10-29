Clima en Río Gallegos: cuál es el pronóstico del tiempo para el jueves 30 de octubre
El pronóstico del tiempo para la ciudad Río Gallegos, indica que este jueves 30 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:04 y se pone a las 20:39.
Clima en Río Gallegos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.