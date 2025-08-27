Clima en Río Gallegos: cuál es el pronóstico del tiempo para el jueves 28 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad Río Gallegos, indica que este jueves 28 de agosto el cielo estará lluvias aisladas por la mañana y la temperatura rondará los 3 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 08:23 y se pone a las 18:54.
Clima en Río Gallegos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 10 grados.
A la noche, el clima rondará los 4 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.