Clima en Río Gallegos: cuál es el pronóstico del tiempo para el jueves 14 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad Río Gallegos, indica que este jueves 14 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará los -1 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:52 y se pone a las 18:32.
Clima en Río Gallegos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 6 grados.
A la noche, el clima rondará los 2 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.