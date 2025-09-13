Clima en Río Gallegos: cuál es el pronóstico del tiempo para el domingo 14 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad Río Gallegos, indica que este domingo 14 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 5 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:46 y se pone a las 19:21.
Clima en Río Gallegos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.