Clima en Puerto Madryn: cuál es el pronóstico del tiempo para el viernes 29 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que este viernes 29 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 83 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:53 y se pone a las 18:51.
Clima en Puerto Madryn para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.
A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.