Clima en Puerto Madryn: cuál es el pronóstico del tiempo para el viernes 24 de octubre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que este viernes 24 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:16 y se pone a las 19:54.
Clima en Puerto Madryn para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.