Clima en Puerto Madryn: cuál es el pronóstico del tiempo para el miércoles 27 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que este miércoles 27 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:56 y se pone a las 18:49.
Clima en Puerto Madryn para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.