Clima en Puerto Madryn: cuál es el pronóstico del tiempo para el miércoles 24 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que este miércoles 24 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 2 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:07 y se pone a las 19:19.
Clima en Puerto Madryn para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.
A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.