Clima en Puerto Madryn: cuál es el pronóstico del tiempo para el miércoles 10 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que este miércoles 10 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:32 y se pone a las 19:04.
Clima en Puerto Madryn para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.