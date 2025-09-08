El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que este martes 9 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:34 y se pone a las 19:02.

Clima en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias aisladas y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.