El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que este martes 28 de octubre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:10 y se pone a las 19:59.

Clima en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.