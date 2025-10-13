Clima en Puerto Madryn: cuál es el pronóstico del tiempo para el martes 14 de octubre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que este martes 14 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:32 y se pone a las 19:41.
Clima en Puerto Madryn para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.