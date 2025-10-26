Clima en Puerto Madryn: cuál es el pronóstico del tiempo para el lunes 27 de octubre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que este lunes 27 de octubre el cielo estará chaparrones por la mañana y la temperatura rondará los 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:12 y se pone a las 19:57.
Clima en Puerto Madryn para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.
A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.