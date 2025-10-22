Clima en Puerto Madryn: cuál es el pronóstico del tiempo para el jueves 23 de octubre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que este jueves 23 de octubre el cielo estará tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará los 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:18 y se pone a las 19:52.
Clima en Puerto Madryn para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará tormentas aisladas y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.