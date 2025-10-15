Clima en Puerto Madryn: cuál es el pronóstico del tiempo para el jueves 16 de octubre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que este jueves 16 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:29 y se pone a las 19:44.
Clima en Puerto Madryn para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.