Clima en Puerto Madryn: cuál es el pronóstico del tiempo para el domingo 26 de octubre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que este domingo 26 de octubre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará los 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:13 y se pone a las 19:56.
Clima en Puerto Madryn para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias aisladas y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.
A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.