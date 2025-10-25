El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que este domingo 26 de octubre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará los 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:13 y se pone a las 19:56.

Clima en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias aisladas y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.