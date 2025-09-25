Clima en Neuquén: cuál es el pronóstico del tiempo para el viernes 26 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad Neuquén, indica que este viernes 26 de septiembre el cielo estará chaparrones por la mañana y la temperatura rondará los 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:16 y se pone a las 19:32.
Clima en Neuquén para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias aisladas y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.