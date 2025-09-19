Clima en Neuquén: cuál es el pronóstico del tiempo para el sábado 20 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad Neuquén, indica que este sábado 20 de septiembre el cielo estará tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará los 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:26 y se pone a las 19:27.
Clima en Neuquén para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.