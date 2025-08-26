El pronóstico del tiempo para la ciudad Neuquén, indica que este miércoles 27 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará los 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 41 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:03 y se pone a las 19:05.

Clima en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.