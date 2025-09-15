Clima en Neuquén: cuál es el pronóstico del tiempo para el martes 16 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad Neuquén, indica que este martes 16 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:32 y se pone a las 19:23.
Clima en Neuquén para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.