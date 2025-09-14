Clima en Neuquén: cuál es el pronóstico del tiempo para el lunes 15 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad Neuquén, indica que este lunes 15 de septiembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará los 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:34 y se pone a las 19:22.
Clima en Neuquén para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.