Clima en Neuquén: cuál es el pronóstico del tiempo para el domingo 26 de octubre
El pronóstico del tiempo para la ciudad Neuquén, indica que este domingo 26 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:31 y se pone a las 20:02.
Clima en Neuquén para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.
A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.