Clima en Neuquén: cuál es el pronóstico del tiempo para el domingo 19 de octubre
El pronóstico del tiempo para la ciudad Neuquén, indica que este domingo 19 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 39 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:39 y se pone a las 19:56.
Clima en Neuquén para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.