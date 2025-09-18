El pronóstico del tiempo para la ciudad de General Roca, indica que este viernes 19 de septiembre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará los 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 91 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:26 y se pone a las 19:24.

Clima en General Roca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.