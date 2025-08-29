El pronóstico del tiempo para la ciudad de General Roca, indica que este sábado 30 de agosto el cielo estará lluvias fuertes por la mañana y la temperatura rondará los 4 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 07:57 y se pone a las 19:06.

Clima en General Roca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias aisladas y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.