Clima en General Roca: cuál es el pronóstico del tiempo para el jueves 25 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de General Roca, indica que este jueves 25 de septiembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará los 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:16 y se pone a las 19:29.
Clima en General Roca para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.