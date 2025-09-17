Clima en General Roca: cuál es el pronóstico del tiempo para el jueves 18 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de General Roca, indica que este jueves 18 de septiembre el cielo estará tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará los 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:27 y se pone a las 19:23.
Clima en General Roca para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará tormentas aisladas y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.