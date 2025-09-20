Clima en General Roca: cuál es el pronóstico del tiempo para el domingo 21 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de General Roca, indica que este domingo 21 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:22 y se pone a las 19:26.
Clima en General Roca para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.