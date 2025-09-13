Clima en General Roca: cuál es el pronóstico del tiempo para el domingo 14 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de General Roca, indica que este domingo 14 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:34 y se pone a las 19:19.
Clima en General Roca para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.