Clima en Esquel: cuál es el pronóstico del tiempo para el viernes 15 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad Esquel, indica que este viernes 15 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 3 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 68 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:39 y se pone a las 19:01.
Clima en Esquel para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.
A la noche, el clima rondará los 3 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.