El pronóstico del tiempo para la ciudad Esquel, indica que este miércoles 13 de agosto el cielo estará neblina por la mañana y la temperatura rondará los -2 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 91 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:41 y se pone a las 19:00.

Clima en Esquel para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 7 grados.

A la noche, el clima rondará los 3 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.