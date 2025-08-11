El pronóstico del tiempo para la ciudad Esquel, indica que este martes 12 de agosto el cielo estará lluvias y nevadas por la mañana y la temperatura rondará los 5 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 96 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:42 y se pone a las 18:59.

Clima en Esquel para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 8 grados.

A la noche, el clima rondará los 4 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.