Clima en Esquel: cuál es el pronóstico del tiempo para el lunes 15 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad Esquel, indica que este lunes 15 de septiembre el cielo estará lluvias y nevadas por la mañana y la temperatura rondará los 0 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:48 y se pone a las 19:34.
Clima en Esquel para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias aisladas y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.
A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.