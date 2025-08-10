Clima en Esquel: cuál es el pronóstico del tiempo para el lunes 11 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad Esquel, indica que este lunes 11 de agosto el cielo estará lluvias fuertes por la mañana y la temperatura rondará los 2 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 96 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.
El sol sale a las 08:45 y se pone a las 18:57.
Clima en Esquel para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.
A la noche, el clima rondará los 5 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.