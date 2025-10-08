El pronóstico del tiempo para la ciudad Esquel, indica que este jueves 9 de octubre el cielo estará lluvias fuertes por la mañana y la temperatura rondará los 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 07:04 y se pone a las 20:02.

Clima en Esquel para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias aisladas y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.