Clima en Esquel: cuál es el pronóstico del tiempo para el jueves 28 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad Esquel, indica que este jueves 28 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 85 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:19 y se pone a las 19:15.
Clima en Esquel para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.