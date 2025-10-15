El pronóstico del tiempo para la ciudad Esquel, indica que este jueves 16 de octubre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará los 2 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:54 y se pone a las 20:09.

Clima en Esquel para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 9 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.