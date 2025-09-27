El pronóstico del tiempo para la ciudad Esquel, indica que este domingo 28 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 5 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:25 y se pone a las 19:48.

Clima en Esquel para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h. La temperatura pronosticada sería de 9 grados.

A la noche, el clima rondará los 5 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.