Clima en Esquel: cuál es el pronóstico del tiempo para el domingo 24 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad Esquel, indica que este domingo 24 de agosto el cielo estará lluvias por la mañana y la temperatura rondará los 5 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 51 y 59 kilómetros por hora. La humedad sería del 96 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 08:26 y se pone a las 19:11.
Clima en Esquel para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias aisladas y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 60 y 69 km/h. La temperatura pronosticada sería de 10 grados.
A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.