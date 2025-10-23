Clima en Comodoro Rivadavia: cuál es el pronóstico del tiempo para el viernes 24 de octubre
El pronóstico del tiempo para la ciudad Comodoro Rivadavia, indica que este viernes 24 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 68 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:21 y se pone a las 20:09.
Clima en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.