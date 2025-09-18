Clima en Comodoro Rivadavia: cuál es el pronóstico del tiempo para el viernes 19 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad Comodoro Rivadavia, indica que este viernes 19 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:26 y se pone a las 19:23.
Clima en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.
A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.