El pronóstico del tiempo para la ciudad Comodoro Rivadavia, indica que este viernes 19 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:26 y se pone a las 19:23.

Clima en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.