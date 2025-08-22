Clima en Comodoro Rivadavia: cuál es el pronóstico del tiempo para el sábado 23 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad Comodoro Rivadavia, indica que este sábado 23 de agosto el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará los 4 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 08:17 y se pone a las 18:50.
Clima en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 70 y 78 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.