Clima en Comodoro Rivadavia: cuál es el pronóstico del tiempo para el miércoles 17 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad Comodoro Rivadavia, indica que este miércoles 17 de septiembre el cielo estará lluvias por la mañana y la temperatura rondará los 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 93 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:30 y se pone a las 19:20.
Clima en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 10 grados.
A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.