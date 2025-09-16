El pronóstico del tiempo para la ciudad Comodoro Rivadavia, indica que este miércoles 17 de septiembre el cielo estará lluvias por la mañana y la temperatura rondará los 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 93 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:30 y se pone a las 19:20.

Clima en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 10 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.