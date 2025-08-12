Clima en Comodoro Rivadavia: cuál es el pronóstico del tiempo para el miércoles 13 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad Comodoro Rivadavia, indica que este miércoles 13 de agosto el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 0 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:32 y se pone a las 18:39.
Clima en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 10 grados.
A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.