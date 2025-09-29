El pronóstico del tiempo para la ciudad Comodoro Rivadavia, indica que este martes 30 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:05 y se pone a las 19:37.

Clima en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.