Clima en Comodoro Rivadavia: cuál es el pronóstico del tiempo para el jueves 30 de octubre
El pronóstico del tiempo para la ciudad Comodoro Rivadavia, indica que este jueves 30 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:11 y se pone a las 20:17.
Clima en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.